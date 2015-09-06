يتوافد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام إلى مكة المكرمة لأداء نسكهم، متحملين عناء السفر ومفارقة الأهل والأحباب، ابتغاء ما عند الله، ثم يقفون بقلب واحد ومطلب واحد وهو العفو والغفران من النار، لذا من الواجب علينا أن نساعدهم في أداء نسكهم بتسهيل كل الإمكانات المطلوبة، بناءً على التوجيه السامي الكريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبالمتابعة والحرص الدائم من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الذي يولي حجاج بيت الله اهتماماً كبيرا ويعمل على راحتهم حتى يؤدوا مناسكهم بأمن وأمان.

ونحن في قطاع الجوازات جزء لا يتجزأ من منظومة عمل متكاملة هدفها خدمة ضيوف بيت الله، نستشعر المسؤولية ونعمل على خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله، بتسهيل إجراءات دخولهم بكل دقة واهتمام وبكل يسر وسهولة، نسعى لتوفير سبل الراحة لهم والعمل على سلامتهم، ومنع كل من يحاول زعزعة حجهم وأمنهم، وذلك بالاستعداد الجيد وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة التي تملك الحس الأمني، والتي تعمل على أفضل التقنيات، القادرة بإذن الله في كشف هوية من يحاول الدخول بطريقة غير مشروعة.

دعواتنا أن يحفظ الله - عزّ وجل - هذا الوطن الغالي وأن يديم عليه نعمة الأمن، وان يحفظ حجاج بيت الله الحرام ويتقبل منهم حجهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم وقد صحبتهم السلامة، وهي بالمناسبة فرصة لكل حجاج بيت الله أن يبتهلوا إلى ربهم وان يؤدوا مناسك الحج بطمأنينة، وإتباع التعليمات التي سوف تساعدهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

*قائد قوات الجوازات للحج نائب مدير عام الجوازات