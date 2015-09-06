اجتماع لمناقشة استعدادات أمن الطرق لموسم الحج

عقد اللواء خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق، اجتماعاً مع قيادات أمن الحج بأمن الطرق وقادة مراكز الضبط الأمني بمداخل العاصمة المقدسة بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ومساعديه، وذلك بمركز تدريب شركة أرامكو السعودية.

و جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط المتعلقة بعمل القوات الخاصة لأمن الطرق في موسم الحج، مناقشة تفصيلة وشرح جميع النقاط فيها وإيضاح ذلك لكافة العاملين والاستفادة من التجارب السابقة.

من جهته، ذكّر اللواء القحطاني، المشاركين في مهمة الحج بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن المولى عز وجل اختص رجل الأمن بالمملكة بهذا الشرف الذي لا يوازيه شرف؛ وقال "إن الله عز وجل اختصهم دون بقية زملائهم لنيل هذا الشرف والأجر العظيم"، وحث الجميع على أهمية استشعار المسؤولية والعمل بجد واجتهاد.