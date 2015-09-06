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شؤون الحرمين تهيئ مواقع بمطار جدة وترغب في شغلها بموسميين

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    قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تهيئة مواقع خاصة بها في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وحاجتها إلى موظفين أكفاء للعمل بتلك المواقع بعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة ويجيد التحدث باللغة الإنجليزية.

وأوضح مدير إدارة شؤون الحج والعمرة أحمد بن محمد الدخيل، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهمية توفير خدمات مميزة ونوعية لضيوف الرحمن، بإشراف وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام د. محمد بن ناصر الخزيم.

ودعا الدخيل المهتمين بالوظائف الموسمية المعلن عنها، ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال خلال اوقات الدوام الرسمية على إدارة شؤون الحج والعمرة بالرئاسة على هاتف: 0125725333، أو 0125730123 تحويلة 123.

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