السيرة الذاتية للدكتور حسام أبوبكر محافظ القليوبية الجديد

أصدر السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرار جمهوريا رقم 426 لسنة 2013 بتعيين سبعة عشر محافظا جديدا من بينهم الدكتور حسام أبو بكر محافظ للقليوبية خلفا للدكتور عادل زايد محافظ القليوبية السابق

> والدكتور حسام أبوبكر الصديق حاصل على بكالوريوس من كلية هندسة المنصورة عام 1983م وحاصل على درجة الماجيستير في الطاقة الشمسية من جامعة المنصورة بامتياز مع مرتبة الشرف وحاصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة المنصورة و سبق اعتقاله عام 2007م عدة مرات ومتزوج وله 7 أولاد.

كما عمل أبوبكر أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنصورة من عام 1992 وحتى الان وتولى مسئولية أمين صندوق نقابة المهندسين ورعاية أسرهم ..وشارك فى إعداد الخطط الاستراتيجية للعديد من المؤسسات والهيئات كما انه يعد خبيرا دوليا فى تصميم وإنشاء الجراجات المتحركة متعدد الطوابق وله مشاركات فى مشاريع بحثيه مشتركة من الجامعات والمراكز البحثية فى كل من كوريا وماليزيا والهند.

> أ ش أ