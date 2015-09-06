"البيئة": بلاغ ضد شركات السكر لتباطؤها فى تقنين أوضاع صرفها الصناعى

قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة قامت بتقديم بلاغ للنائب ضد شركة السكر التكاملية، لعدم جديتها وتباطؤها فيما يخصص تقنين أوضاع الصرف الصناعى بها، موضحا أن البالغ جاء بناء على طلب مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قامت بعمل حصر لمشكلة نهر النيل فرصدت قيام 9 شركات بالصرف المباشر على نهر النيل منهم 7 شركات سكر وشركتين للورق، موضحا أن شركات السكر تتبع شركة السكر التكاملية أما شركتا الورق فهما شركة ورق إدفو وشركة ورق قوص.

وأكد الدكتور جمال الصعيدى، أن الوزارة تتابع باستمرار ما تقوم به شركات السكر فى القاهرة والصعيد عن طريق فروع جهاز البيئة بقنا وأقصر وأسوان، مشددا على استمرار الوزارة فى التصعيد حتى أقصى مدى حتى يتم تنفيذ المتفق عليه، مطالبا جامعة القاهرة بمتابعة الإشراف على التنفيذ كى تضمن الحكومة جودة التنفيذ للصرف الصناعى، بحيث يكون متوافق مع القانون 42 لسنة 82.