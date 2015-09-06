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بالصور.. مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة لمحافظ القاهرة: "سلملى على السيسى"

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فوجئ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة خلال تفقده مقر مشروعك بحى السيدة زينب، برفقة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بمواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة على كرسى متحرك يحمل بطاقته فى يده، ويطالب المحافظ بتخصيص كشك له يعينه على الحياة.

وحاول المواطن الوصول للمحافظ أكثر من مرة ليحكى له مشكلته، ووعده السعيد بحل مشكلته، وأثناء مغادرة المحافظ وجه له المواطن حديثه قائلا: "ربنا يخليك ابقى سلملى على السيسى وقوله إيهاب بيسلم عليك".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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