التموين:لحوم طازجة فى المجمعات الاستهلاكية بـ40جنيها للكيلو و35 للمجمد

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، والذى استعرض جهود الوزارة للنهوض بمنظومة التجارة الداخلية.> وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بإضافة المواليد الجدد والمستحقين على البطاقات التموينية، فضلا عن تنقية الجداول من غير المستحقين للبطاقة التموينية، كما أكد أهمية المضى فى خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير كافة المنتجات الغذائية بها بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وكلف بالمضى فى خطة إنشاء مراكز لوجستية لتجميع الخضراوات واللحوم والدواجن، نظرا لما توفره من فرص عمل للشباب، كما تساعد على خفض أسعار المنتجات الغذائية بصورة كبيرة لأنها ستقلل من نسبة الهالك.

هذا، وقد استعرض وزير التموين خلال اللقاء خطة إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار خطة تنمية التجارة الداخلية، حيث أشار إلى أنه تم طرح أراض كاملة المرافق على المستثمرين لإنشاء هذه المراكز، وقد تم التعاقد مع عدد من الشركات المصرية العالمية للبدء فى إنشاء هذه المراكز فى طنطا على مساحة 82 فدانا على الطريق بين طنطا وكفر الشيخ، منوها إلى أنه سيتم تعميم التجربة فى البحيرة وأسيوط والإسكندرية وأسوان وباقى محافظات الصعيد والدلتا.

>

وأوضح الدكتور خالد حنفى أهمية هذه المناطق التجارية واللوجستية فى جذب استثمارات عالمية ضخمة، كما ستشمل إنشاء أسطول حديث للنقل الداخلى، وستوفر العديد من الصناعات المكملة لها كتصنيع المنتجات الزراعية وتعبئتها وتغليفها بما يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير.

كما استعرض وزير التموين خطة تجديد المجمعات الاستهلاكية والعمل على تطوير نظم الإدارة بها، والعمل على ربطها إداريا بسلاسل المجمعات الاستهلاكية العالمية المتواجدة بمصر، وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتوفير المواد الغذائية فى تلك المجمعات خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أكد الوزير أنه سيتم عرض المنتجات بنفس أسعار العام الماضى ومضاعفة الكميات، منوها إلى أنه تم الاتفاق على استيراد 105 آلاف رأس بقرى من السودان، كما سيتم طرح اللحوم الطازجة فى المجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ من 40 جنيها للكيلو و35 جنيها للكيلو المجمد، بالإضافة إلى توفير الأضاحى بأعداد كبيرة.



>