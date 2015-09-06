بالصور.. جولة مفاجئة لوزير الزراعة فى مخالفات الطريق الصحراوى

قام الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، بجولة تفقدية مفاجئة فى مخالفات الطريق الصحراوى " مصر الإسكندرية"، رافقه خلالها المستشار عماد عطية قاضى التحقيقات فى قضية فساد وزارة الزراعة، ولجنة فنية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ووزارة العدل بأول جولة بعد تغير النشاط وتحويل الأرض من زراعى إلى عمرانى، وخاصة بعد انتهاء مدة مهلة الشركات المخالفة على أراضى الهيئة لسداد مستحقاتها دون توقيع غرامات عليها.

وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم اتخاذ وتعجيل جميع الإجراءات القانونية تجاه مخالفات الطرق الصحراوية، لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها، ووضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، قائلا: لا تصالح مع المخالفين.

جدير بالذكر أن تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية كشفت أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق، وإجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى ومن بينها جمعية أحمد عرابى وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالى 79 شركة مخالفة.

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