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بلجيكا تلغى رحلة لشركة مصر للطيران من بروكسيل بعد تحركات مشبوهة لراكب

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بلجيكا تلغى رحلة لشركة مصر للطيران من بروكسيل بعد تحركات مشبوهة لراكب بلجيكا تلغى رحلة لشركة مصر للطيران من بروكسيل بعد تحركات مشبوهة لراكب
ألغت السلطات البلجيكية فجر اليوم الأحد، رحلة جوية لشركة للطيران من بروكسيل إلى القاهرة بعدما رصدت الجهات الأمنية فى مطار بروكسيل بعض التحركات المشبوهة والمريبة لأحد الركاب وتهديده للآخرين، مما أدى لإصدار قرار فورى بوقف هذه الرحلة حتى لن يتعرض الركاب إلى أعمال إرهابية جديدة كما يحدث فى الآونة الأخيرة.

وقال موقع "20 مينيت" الفرنسى، إن الشرطة البليجيكية أصدرت بيانا توضح فيه قرارتها التى اتخذتها تأمينًا لحياة الركاب وسلامتهم، حيث تقرر إعادة تفتيش أمتعة الركاب من جديد والكشف عن هوية كل منهم كإجراء احترازى، ولن تقلع هذه الرحلة أوغيرها إلا بعد التأكد التام من هوية المتواجدين على متن الطائرة وإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وأوضح البيان أن الشخص المشتبه به قام بتهديد الركاب وأخبرهم بأن هناك شيئًا ما سيحدث على الطائرة بعد إقلاعها مما تسبب فى ذعر الركاب وخوفهم وحدوث الفوضى، وعلى أثر هذا العمل تم استدعاء الشرطة البلجيكية، كما تم توزيع الركاب على رحلات تابعة لشركات طيران أخرى.

وقال موقع "20 مينيت" إن الشرطة البلجيكية لم تكن تتخذ حذرها بما يكفى، وذلك لوجود دبلوماسى أوروبى على متن الطائرة، واعتمدت على أن أمن المطار قام بتأمين الطائرة والتحرى بدقة عن الركاب.

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مصر 365

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