السيسي لطلبة «الحربية»: ما نواجهه من تحديات يتطلب إعداد غير تقليدي للفرد المقاتل

أكد عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنّ طلبة الكليات العسكرية هم أمل مصر ومستقبلها لدعم قدرات القوات المسلحة، وأن “ما نواجهه من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد غير تقليدي للفرد المقاتل وبذل أقصي جهد لبنائه بدنيًا وعلميًا وتطوير مناهج الإعداد العلمي والمهاري لتتماشى مع ما تواجهه المنطقة من تحديات”.

وخلال تفقده، فجر اليوم، مراحل الإعداد المهاري والبدني لطلبة الكلية الحربية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التي يؤهل بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أشاد الرئيس السيسي بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس لطلبة الكلية من كل السنوات الدراسية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها تحت أصعب الظروف .

وقال الرئيس إن حرب المعلومات والحرب النفسية تدمر شعوباً ودولاً، ولابد من دراستها ومواجهة آثارها على شباب مصر ، وأنها كعلم لابد من توعية المجتمع المصرى ضد مخاطرها وتحويلها لخدمة أهدافنا القومية.

وأوصى الرئيس السيسي طلبة الكلية الحربية بالحفاظ على لياقتهم البدنية العالية والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية، والحفاظ على الانضباط العسكرى فى المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءًا أصيلًا من شبابها تتواصل بهم مسيرة القوات المسلحة، حيث يحمون الوطن ويذودون عن أرضه وحدوده ويدافعون عن عزته وكرامته.

حضر الأنشطة الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.