تأجيل دعوى بيان رصيد إجازات “زكريا عزمي” لـ 27 أكتوبر

قررت الدائرة 13 “رصيد إجازات” بهيئة مفوضى الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، للحصول على بيان برصيد إجازاته الاعتيادية لمعرفة مستحقاته المالية بعد رفض رئيس الديوان الحالى إعطاءه بيانًا بها، لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 44648 لسنة 69 قضائية، رئيس ديوان الجمهورية الحالى، حيث ذكرت أنه في 16 أبريل 2011 صدر القرار الإدارى رقم 138 لسنة 2011 بإنهاء خدمته من العمل كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، بناء على الاستقالة التي تقدم بها في 1 أبريل 2011.

وقالت الدعوى إن ديوان رئيس الجمهورية صرف له جزءً من رصيد إجازاته الاعتيادية الخاصة به في حدود 4 أشهر فقط دون الباقى من رصيد الإجازات الاعتيادية طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وتجاهل الديوان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي نص على حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الـ4 أشهر.