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الجمارك تضبط 15 حالة تهرب ضريبي بقيمة 10 ونصف مليون جنيه بالأقصر

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الجمارك تضبط 15 حالة تهرب ضريبي بقيمة 10 ونصف مليون جنيه بالأقصر الجمارك تضبط 15 حالة تهرب ضريبي بقيمة 10 ونصف مليون جنيه بالأقصر

ارشيفية

شنت مباحث التهرب من الضرائب والرسوم بالأقصر، حملة مكبرة لمكافحة كافة جرائم التهرب الضريبي، والتفتيش علي السيارات المخالفة جمركيا من سيارات الجمارك والتى تعرض أموال الدولة للضياع واستخدامها من قبل أشخاص لا ينطبق عليهم الإعفاءات التى قررتها الدولة لمن يستحق الإعفاء، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد شريف العجماوي، مدير الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم، وتحت إشراف اللواء محمد توفيق.

وأسفرت الحملة التى قادها العميد محمد بهاء، مدير إدارة مباحث التهرب من الضرائب والرسوم بمنطقة جنوب الصعيد، عن ضبط عدد 15 حالة تهرب ضريبي في مجال الضرائب العامة والمبيعات حيث بلغت إجمالي التعاملات 10 مليون و526 الف و420 جنيه.

كما تم ضبط 18 سيارة سياحة مخالفة لقانون الجمارك وضبط عدد 2 سيارة مجهزة طبيًا “معاقين”، و أيضا عدد 13 سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع غير مسددة رسوم الجمارك، كما تم تفتيش عدد 2 محل أدوات تجميل وخردوات وأدوات مكتبية مستوردة وغير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي مبلغ 91 ألف جنيه وتم التصالح فيها.

كما تم ضبط عدد 23 حالة تهرب ضريبي في مجال الضرائب العقارية، أما في مجال الضرائب على الملاهي فقد تم ضبط عدد 20 مخالفة وتم سداد مبلغ 37 الف و 376 جنيهًا.

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