أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"صانداى تايمز": بريطانيا تستعد لقبول 15 ألف لاجئ سورى

Google+ Print
"صانداى تايمز": بريطانيا تستعد لقبول 15 ألف لاجئ سورى "صانداى تايمز": بريطانيا تستعد لقبول 15 ألف لاجئ سورى
يستعد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، لقبول 15 ألف لاجئ من سوريا ، طبقا لصحيفة "صانداى تايمز"، و التى أشارت إلى أنه يرغب فى الاشتراك فى توجيه ضربات جوية ضد مسلحى تنظيم داعش فى سوريا خلال شهر.

وفى إشارة واضحة إلى أن تستعد لقصف فى سوريا ، قال وزير الخزانة جورج أوزبورن إن الحل للأزمة يتطلب اتخاذ إجراءات ضد نظام "الشر" لبشار الأسد وداعش .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين أن رئيس الوزراء أمر مساعديه بوضع خطة لمعالجة أزمة المهاجرين التى سوف توسع بشكل كبير نطاق برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر ، والتى قبلت بريطانيا بموجبه 216 سوريا من مخيمات اللاجئين ، وشن هجمات عسكرية واستخباراتية ضد تجار البشر ، وتحويل المساعدات الخارجية للأزمة كجزء من مراجعة إنفاق الحكومة ، إضافة إلى إقناع نواب حزب العمال بدعم الضربات الجوية فى سوريا فى تصويت مجلس العموم فى أوائل أكتوبر .

وذكرت الصحيفة أنه مع وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل برنامج إعادة توطين اللاجئين فى بريطانيا ، تم مناقشة قبول نحو 20 ألف لاجئ فى رئاسة الوزراء ، ولكن "التفكير الحالي" لكاميرون يدور حول قبول 15 ألف شخص من مخيمات اللاجئين على الحدود السورية.

وأشارت تقارير الى أن بريطانيا ستستضيف ما بين 4 الاف إلى 10 الاف لاجئ، إلا أن مسؤولا رفيعا أكد على أن 10 آلاف لاجئ هو "الحد الأدنى الذى من الممكن أن تستضيفه بريطانيا وليس الحد الأقصى" ، مضيفا "المملكة المتحدة لن تشترك فى برنامج الحصص الأوروبية الذى سيعلنه رئيس المفوضية جان كلود يونكر" ، مستدركا "ولكننا سنظهر ثقلنا".

ومن المعروف إن وزيرة الداخلية تيريزا ماى ، قد أعربت عن قلقها بشأن حجم التدفق الذى تفكر فيه رئاسة الوزراء ، محذرة من أن ذلك قد يزيد من "عوامل الجذب" لجلب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل