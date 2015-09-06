"صانداى تايمز": بريطانيا تستعد لقبول 15 ألف لاجئ سورى

يستعد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، لقبول 15 ألف لاجئ من سوريا ، طبقا لصحيفة "صانداى تايمز"، و التى أشارت إلى أنه يرغب فى الاشتراك فى توجيه ضربات جوية ضد مسلحى تنظيم داعش فى سوريا خلال شهر.

وفى إشارة واضحة إلى أن الحكومة تستعد لقصف فى سوريا ، قال وزير الخزانة جورج أوزبورن إن الحل للأزمة يتطلب اتخاذ إجراءات ضد نظام "الشر" لبشار الأسد وداعش .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين أن رئيس الوزراء أمر مساعديه بوضع خطة لمعالجة أزمة المهاجرين التى سوف توسع بشكل كبير نطاق برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر ، والتى قبلت بريطانيا بموجبه 216 سوريا من مخيمات اللاجئين ، وشن هجمات عسكرية واستخباراتية ضد تجار البشر ، وتحويل المساعدات الخارجية للأزمة كجزء من مراجعة إنفاق الحكومة ، إضافة إلى إقناع نواب حزب العمال بدعم الضربات الجوية فى سوريا فى تصويت مجلس العموم فى أوائل أكتوبر .

وذكرت الصحيفة أنه مع وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل برنامج إعادة توطين اللاجئين فى بريطانيا ، تم مناقشة قبول نحو 20 ألف لاجئ فى رئاسة الوزراء ، ولكن "التفكير الحالي" لكاميرون يدور حول قبول 15 ألف شخص من مخيمات اللاجئين على الحدود السورية.

وأشارت تقارير الى أن بريطانيا ستستضيف ما بين 4 الاف إلى 10 الاف لاجئ، إلا أن مسؤولا رفيعا أكد على أن 10 آلاف لاجئ هو "الحد الأدنى الذى من الممكن أن تستضيفه بريطانيا وليس الحد الأقصى" ، مضيفا "المملكة المتحدة لن تشترك فى برنامج الحصص الأوروبية الذى سيعلنه رئيس المفوضية جان كلود يونكر" ، مستدركا "ولكننا سنظهر ثقلنا".

ومن المعروف إن وزيرة الداخلية تيريزا ماى ، قد أعربت عن قلقها بشأن حجم التدفق الذى تفكر فيه رئاسة الوزراء ، محذرة من أن ذلك قد يزيد من "عوامل الجذب" لجلب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبى.