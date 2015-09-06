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حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة المساكن بمدينة نصر

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حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة المساكن بمدينة نصر حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة المساكن بمدينة نصر
أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى، حيث تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة مدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى عدة بلاغات مفادها تعرض شققهم لسرقة، وبسؤال المجنى عليهم لم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد، وبالعرض على اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير المباحث، لسرعة كشف غموض الوقائع، وتوصلت التحريات إلى أن مسجل خطر وراء ارتكاب الوقائع والسابق اتهامهم فى العديد من القضايا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه.

وبمناقشته اعترف بارتكابه سرقة المساكن، وبيع المشغولات الذهبية إلى صاحب محل مجوهرات، وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميلة سيئة النية، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم، تعرفوا على مشغولاتهم الذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .

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مصر 365