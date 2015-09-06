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تجديد حبس 18 إخوانيا بالسويس 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

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تجديد حبس 18 إخوانيا بالسويس 15 يوما بتهمة التحريض على العنف تجديد حبس 18 إخوانيا بالسويس 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

>قررت نيابة السويس صباح اليوم الأحد، تجديد حبس 18 من عناصر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما، على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف.

كما أعلنت مديرية أمن السويس منذ شهرين نجاح المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى فى حملة موسعة لضبط العناصر التى لها نشاط سياسى محرض على العنف، كذلك القضايا الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وهم "م.م" موظف بشركة للبترول "و.ب. ع " موظف بشركة ا و"م. أ" موظف بشركة مقاولات و"ك.أ " ترزى و"ى.ف" موظف بشركة و"ع .أ" عامل بشركة، و"م. ح" موظف و"أ.ن" موظف و"س.س" طبيب و"م .ع" موظف بشركة للبترول و"أ .ع" موظف و"أ.ف" عامل و"أ.أ" حاصل على دبلوم، و"أ.أ" مسعف و"ع.ج" موظف بشركة ر و "س ج" موظف بشركة.

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مصر 365