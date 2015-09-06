"المفوضين" تؤجل دعوى زكريا عزمى للمطالبة برصيد إجازاته لـ 27 أكتوبر المقبل

قررت الدائرة 13 رصيد إجازات بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، للحصول على بيان برصيد إجازاته الاعتيادية لمعرفة مستحقاته المالية بعد رفض رئيس الديوان الحالى إعطائه بيانا بها، لجلسة 27 أكتوبرالمقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 44648 لسنة 69 قضائية، رئيس ديوان الجمهورية الحالى، حيث ذكرت الدعوى أنه فى 16 أبريل 2011 صدر القرار الإدارى رقم 138 لسنة 2011 بإنهاء خدمته من العمل كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، بناء على الاستقالة التى تقدم بها فى 1 أبريل 2011.

وقالت الدعوى إن ديوان رئيس الجمهورية صرف له جزءا من رصيد إجازاته الاعتيادية الخاصة به فى حدود 4 أشهر فقط دون الباقى من رصيد الإجازات الاعتيادية طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وتجاهل الديوان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذى نص على حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الـ4 أشهر.