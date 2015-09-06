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قبل ما تسافر للحج.. قلل وزنك وابعد عن المسبك والمخلل والمعجنات

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قبل ما تسافر للحج.. قلل وزنك وابعد عن المسبك والمخلل والمعجنات قبل ما تسافر للحج.. قلل وزنك وابعد عن المسبك والمخلل والمعجنات
قبل ما نقولك حج مبرور، عليك أن تهتم بصحتك وتقوية مناعتك، ولأنك عرضة للعدوى والكثير من الأمراض بسبب السفر وزيادة حدة الأمراض فى التجمعات، فعليك اتباع بعض النصائح الغذائية والصحية التى يقدمها لك الأطباء، لتصبح عونا لك على مشقة الحج، ولتستمتع بكل لحظة فى هذه المناسك الروحانية الشريفة.

نصائح للحاج قبل ذهابه للحج.. للوقاية من المرض وتقوية المناعة

لذا ينصح الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، الحاج باتباع الكثير من النصائح الغذائية والبدنية الهامة، والبدء منذ الآن فى العمل على تعزيز مناعته وقدرة جسمه على الوقاية من المرض ومحاربته، ومن أهم هذه النصائح:

- ابتعد عن مصادر العدوى قبل سفرك، فابتعد عن الأطفال ومرضى الدم ونزلات البرد والإنفلونزا، فهؤلاء يجعلونك مهدد على الدوام بعدوى قوية.

- اهتم بتغيير نظامك الغذائى، وتجنب تماما تناول الطعام الدسم، والمسبكات، وتخلى عن المخللات، والمياه الغازية.

- حاول إنقاص وزنك إذا كان زائدا من خلال المتابعة سريعا مع مختص سمنة.

- اجعل كل تركيزك منصب على الخضراوات الطازجة والورقية، والتى تمد الجسم بالفيتامينات والألياف والترطيب.

- اهتم بشرب كميات من المياه غير محددة.

- ابتعد عن الحلويات، والسكريات والمعجنات، واجعل تركيزك على الطعام المسلوق والسوتيه.

- اهتم باستشارة طبيبك حول امكانية تعاطى فيتامينات أو مكملات غذائية، ولكن تحت إشرافه فقط.

- اهتم بالحركة والتمشية حتى وأنت فى منزلك على أقل تقدير.

- قم بإعداد حقيبتك ومستلزمات سفرك بفترة كافية، حتى لا يصيبك التوتر أو تضطر لتأديه مهام بدنية ثقيلة تصيبك بالشحوب والهزلان قبل الحج.

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