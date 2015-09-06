أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الدماطي يفتتح معرض «أسرار أوزوريس .. الآثار الغارقة» بفرنسا

Google+ Print
الدماطي يفتتح معرض «أسرار أوزوريس .. الآثار الغارقة» بفرنسا الدماطي يفتتح معرض «أسرار أوزوريس .. الآثار الغارقة» بفرنسا

ارشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار متوجهًا إلى باريس لافتتاح معرض الآثار الغارقة، بهدف جذب وتنشيط للسياحة المصرية.

وصرح الدماطي قبيل مغادرته مطار القاهرة، ‬إنه يفتتح خلال الزيارة معرض الآثار الغارقة بعنوان «معرض أسرار أوزوريس ..الآثار الغارقة»، ويعتبر المعرض متميز لكونه أول معرض بعد ثورة يناير، و يحكي قصة أوزوريس والحضارة المرتبطة بها من خلال مجموعة الآثار التى استخرجت من تحت الماء بالإسكندرية ومكملة بمجموعة أخرى من القطع الآثرية من المتاحف الروماني والمصري والقومي بالاسكندرية.

وأضاف أن للمعرض مردود مرتفع اقتصاديًا لوجود مقابل مادي وثقافي، من خلال المادة العلمية التى تقدم بالخارج للتعريف بتلك الآثار، وسياحي حيث أن وجود المعرض بالخارج هو أفضل دعاية للآثار المصرية، ودائما عقب تلك المعارض تزداد نسبة السياحة إلى من الدولة التى أقيم بها المعرض.

وأكد الدماطي أن الآثار الموجودة بالمعرض تم تسفيرها وفقا لقانون الآثار والقانون الخاص بخروج المعارض ولائحة منظمة لها، للحصول على جميع الضمانات الكافية وبتخرج القطع الآثرية المشاركة في هذه المعارض بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى القيمة التأمينية على شركة الطيران.

وحول استرداد الآثار المهربة من الخارج أوضح الدماطي ” أننا نعمل باستمرار، واستطعنا أن نعيد خلال عام 717 قطعة أثرية وخلال الفترة القادمة سيتم استعادة 16 قطعة أثرية من أستراليا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017