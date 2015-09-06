انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بقصر ثقافة إسنا‎

بدأت فعاليات الأسبوع الثقافي الذى يقيمه فرع ثقافة الأقصر بقصر ثقافة إسنا مساء أمس السبت 5 سبتمبر 2015 بحضور محمد سيد سليمان رئيس المحلية لوحدة لمركز ومدينة إسنا وفضل الله هاشم مدير عام فرع ثقافة الاقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية لثقافة الأقصر.

تضمنت الاحتفالية كلمة لسليمان الذي أشاد بفعاليات الأسبوع الثقافي، وأوضح أن إسنا في حاجة ماسة لمثل تلك الأنشطة التي فعلها قصر ثقافة إسنا شاكرًا هذا المجهود.

وأعلن هاشم بدأ تأسيس فرقة كورال إسنا لتبنى المواهب الفنية الصغيرة، كما تضمن الافتتاح عروض منوعات لفرقة الأقصر للموسيقى وعرض لمواهب إسنا وكذلك عرض لفرقة كورال إسنا (تحت التأسيس).