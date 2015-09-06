منتخب مصر يسعى لتخطي تشاد في تصفيات الأمم الأفريقية اليوم

يخوض في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته الثانية أمام نظيره التشادى في إطار مباريات التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، باستاد إدريس محمد في العاصمة التشادية نجامينا.

وستحدد المباراة موقف المجموعة السابعة الأفريقية بعد الجولة الثانية وقبل الجولة الثالثة والتى ستقام فى شهر مارس القادم والتي ستشهد مباراتى مصر مع نيجيريا وتشاد مع تنزانيا.

ويأمل المنتخب المصرى فى مواصلة انتصاراته والاحتفاظ بقمة المجموعة والاقتراب من التأهل للنهائيات ولذلك لابديل أمامه سوى الفوز .

كما أن الجهاز الفني يريد استغلال الفارق فى الامكانات والمهارات للعودة بالنقاط الثلاث مع الحذر من المفاجات أو التقليل من شأن المنافس وخاصة بعد تحذير كوبر المدير الفني للاعبين من عدم الاستهتار بالفريق التشادي .

ويأمل منتخب تشاد فى العودة للمنافسة في المجموعة بعد أن خسر في الجولة السابقة أمام نيجيريا .

ويسعى منتخب تشاد لإستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة ايجابية إلى جانب أنه يلعب على ملعب نجيل صناعى وهو يدرك أن المصريين غير معتادين على اللعب على النجيل الصناعي .