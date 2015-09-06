المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: نهدف إلى وضع خطة لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي

قالت ناتاشا بيرتود، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن هناك احتمال لتقديم مخطط يهدف إلى توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي والمشاركة في المسؤولية التي تقع على دول معينة فقط مثل اليونان وإيطاليا والمجر.

وأوضحت ناتاشا في مقابلة لـCNN، أنهم يناقشون تلك الخطة ، حيث قالت: “نحن نناقش خطة من شأنها فرض استقبال عدد معين من اللاجئين، وعلينا الدفع بهذه الخطة ليتم تبنيها فحتى الخطط والمقترحات التي تقدمها المفوضية الأوروبية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي بأغلبية مؤهلة.”

وتابعت قائلة: “نحن نأمل أنه وفي حال تم تبني القانون فإنه سيتم احترامه من قبل جميع أعضاء الاتحاد وبالطبع هناك إجراءات ستتخذ مع الدول الأعضاء الذين لا يلتزمون بهذا القانون وفقا لما تنص عليه التفاهمات والاتفاقات الأوروبية.”

ولفتت لبيرتود إلى أنه “في مايو الماضي قدمنا اقتراحا لإعادة نقل لاجئين يبلغ عددهم نحو 40 ألفا من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك في سبيل مشاركة المسؤولية في هذه الأزمة، وللأسف لم نتلق الرد الذي كنا نريده من بعض الدول.”