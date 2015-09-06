وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية تساند مبادرة "مشروعك"

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة تساند المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، والذى يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن وترسيخ مفهوم المواطنة ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير يرافقه محافظ القاهرة د. جلال السعيد لمقر (مشروعك) فى حى السيدة زينب، لمتابعة سير العمل على الطبيعة والتغلب على أية عقبات إدارية تواجه الراغبين فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج.

وصرح لبيب بأن "مشروعك" هو قاطرة التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، لافتاً إلى أنه يتم منح تراخيص مؤقتة للمشروعات التى تتم الموافقة عليها لتبدأ العمل فوراً مع حصولها على القروض، وقال إنه لا يوجد سقف محدد لتمويل أية مشروعات من خلال "مشروعك" وأنه تم الاتفاق مع بنوك الأهلى ومصر والتنمية والائتمان الزراعى وهى البنوك المشاركة فى المشروع على توفير أى تمويل مطلوب للمشروعات لتبدأ العمل خلال شهر على الأكثر من تاريخ التقدم بطلب الحصول على القرض.

وأوضح أن جميع الجامعات المصرية تشارك فى تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وستقوم الجامعات بالترويج للمشروع بين شباب الجامعات والمجتمعات الإقليمية المحيطة بكل جامعة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجامعات الإقليمية للتعريف بالمشروع من خلال مواقعها الإلكترونية والمواقع الإلكترونية لجميع الكليات التابعة لها، وربط ذلك بموقع المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أنه سيتم الاستفادة من إمكانيات الجامعات والخبرات العملية لأعضاء هيئة التدريس فى تقديم الدعم الفنى اللازم وعقد دورات فنية ومهنية للشباب من خلال أعضاء هيئة التدريس المعتمدين من منظمة العمل الدولية فى مجال ريادة الأعمال لصقلهم بالمهارات اللازمة لبدء عمل حر وتأسيس شركات ناشئة.



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