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وزير الصحة يجتمع بوزير الأوقاف لمناقشة الترتيبات النهائية لموسم الحج

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وزير الصحة يجتمع بوزير الأوقاف لمناقشة الترتيبات النهائية لموسم الحج وزير الصحة يجتمع بوزير الأوقاف لمناقشة الترتيبات النهائية لموسم الحج
وصل منذ قليل، الدكتور محمود مختار جمعة وزير الأوقاف إلى مقر ديوان عام وزارة الصحة، لعقد اجتماع مع الدكتور عادل عدوى وزير الصحة لمناقشة الترتيبات النهائية للبعثة الرسمية للحج.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتناول الترتيبات النهائية للبعثة الرسمية للحج، بالإضافة إلى الاطلاع على خريطة العيادات الطبية للحجاج المنتشرة فى مكة والمدينة.

وأضاف وزير الصحة، أن الترتيبات تشمل آليات مكافحة العدوى والحد من انتشار الأمراض بين الحجاج لضمان سلامتهم حتى عودتهم من أداء مناسك الحج.

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