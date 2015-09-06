ركاب طائرة الخطوط القطرية يتظاهرون ضد الشركة بسبب تأخر رحلتها لعطل فنى

تظاهر نحو 270 راكبا وحرروا محضرا فى شرطة السياحة بصالة الترانزيت بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، ضد شركة الخطوط الجوية القطرية، بسبب تعطل وإلغاء رحلتها المتجهة إلى الدوحة، وتم نقل الركاب للفندق بعد 9 ساعات، لحين استدعاء طائرة بديلة.

صرح العقيد "مصطفى عامر" رئيس نوبتجية الشرطة بالمطار ، بأنه أثناء استعداد قائد رحلة الخطوط القطرية رقم ١٣٠٦ للإقلاع إلى الدوحة فوجئ قائد الطائرة بحدوث عطل فى أحد محركات الطائرة يحول دون إتمام الإقلاع بسلام، وتم استدعاء فريق فنى لإصلاح العطل، وعندما تعذر إصلاحه بسرعة تم إنزال ركاب الطائرة وعددهم ٢٧٠ راكبا إلى صالة الترانزيت، أملا فى إصلاح العطل إلا أن الأمر طال لمدة ٧ ساعات فتظاهر الركاب احتجاجا ضد الشركة وتم تهدئة الركاب وتحرير محضر بشرطة السياحة ضد القطرية ونقل الركاب إلى أحد الفنادق، لحين استدعاء طائرة بديلة للإقلاع بالركاب .