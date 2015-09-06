وزير الدفاع يهدى مسدسين مذهبين للأميرين محمد بن زايد وفيصل آل سعود

نشرت صحيفة الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم الأحد القرار رقم 144 لسنة 2015، والذى يشير إلى إهداء وزير الدفاع للأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود، مسدس حلوان مذهب عيار 9 مم، برقم 19993، وقيمته المالية 5 آلاف جنيه مصرى.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار تم إصداره بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1958 الخاص بالتصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له.

وقد نشرت الوقائع المصرية قرارا مماثلا بإهداء مسدس حلوان عيار 9 مم مذهب للأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، يحمل رقم 9586، وقيمته 5 آلاف جنيه مصرى، وقد تم توقيع القرارين من الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة.