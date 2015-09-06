وصول أول دفعة من جرحى اليمن إلى الخرطوم

وصل إلى العاصمة السودانية 67 من الجرحى اليمنيين الذين تم إجلاؤهم من مختلف مناطق العمليات باليمن، كأول دفعة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات السودانية.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية السودانية السفير على الصادق- فى تصريح صحفى اليوم الأحد- أن الخطوة تأتى تنفيذا للتنسيق الذى تم بين السودان وشركائه فى تحالف "عاصفة الحزم"، التى تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين فى اليمن، بشأن مساهمة السودان فى علاج وتأهيل الجرحى اليمنيين.

وكشف الصادق، أن الفترة المقبلة ستشهد توسيعا اكبر فى عملية الإجلاء لحين استعادة اليمن لحكومته الشرعية، وقيام حكومة عبد ربه منصور هادى، بمسئولياتها كاملة تجاه مواطنيها.

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