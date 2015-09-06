الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين بالخليل وبيت لحم

رام الله /أ ش أ/



> اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين من بلدتى بيت أمر ويطا ، واعتدت بالضرب على ثلاثة عمال جنوب الخليل.

>وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منطقة المضابع غرب بيت أمر، واعتقلت زياد أحمد العودة (30 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته ، كما اعتقلت فؤاد محمد النواجعة (28 عاما) من بلدة يطا جنوب الخليل ، وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتدت بالضرب المبرح على ثلاثة عمال من بلدة يطا، أثناء محاولتهم الوصول إلى عملهم داخل أراضى 1948 عبر الطرق الالتفافية بالقرب من مستوطنة "شمعة".

>كما قال مصدر أمنى إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ، الشاب محمود ناصر البداونة (19 عاما) ، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه بمخيم عايدة شمال بيت لحم ، مضيفا أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن الفلسطينى عبدالهادى محمد شكارنة فى قرية نحالين غرب بيت لحم وفتشته قبل أن تنسحب دون أن تعتقل أحد .

>وفى جنين ، هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالى قرية زبوبا غرب جنين - والواقعة بمحاذاة الجدار العنصرى - بتصعيد العقاب والاقتحامات بحقهم ، كما داهمت منزل رئيس المجلس القروى محمد عبيدية والذى قال إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسيرت آلياتها فى شوارعها واستجوبت عددا من المارة ، كما اقتحمت منزله وهددته بتصعيد الإجراءات والاقتحامات وفرض عقاب جماعى على الأهالى فى حال لم يتوقف شبان القرية عن إلقاء الحجارة على جنودها وتخريب السياج المقام فوق أراضى القرية ومعسكر سالم حسب زعمهم.

>وتتعرض زبوبا الواقعة بمحاذاة الجدار ومعسكر "سالم" لاقتحامات ومداهمات يومية كان آخرها مساء أمس، حيث أغلقت قوات الاحتلال القرية لمدة ساعتين أمام المواطنين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها.

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