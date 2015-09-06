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دعوات يهودية لإحياء ذكرى وفاة متطرفين داخل الأقصى

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دعوات يهودية لإحياء ذكرى وفاة متطرفين داخل الأقصى دعوات يهودية لإحياء ذكرى وفاة متطرفين داخل الأقصى
دعت منظمات يهودية متطرفة أنصارها لإحياء ما أسمته "الذكرى الخامسة لمقتل المتطرفين اليهوديين إسحق وتاليا أيمس" اليوم الأحد، داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت هذه المنظمات ـ من خلال إعلاناتها ـ أنه سيشارك فى اقتحام الأقصى لإحياء هذه الذكرى عدد من حاخامات منظمات الهيكل المزعوم، وفى مقدمتهم الحاخام المتطرف يسرائيل آرائيل، وسيتم رفع صورهما على شكل وقفة حداد داخل السور الشرقى للمسجد الأقصى، بالقرب من باب الرحمة.

وسيشمل البرنامج- بحسب الإعلانات- محاضرة يذكر فيها الحاخامات "مآثر إسحاق أيمس وزوجته فى السعى لبناء الهيكل المزعوم، وجهودهما فى نشر فكرة المعبد بين الأجيال اليهودية".

ومن المقرر أن يتوجهون بعد ذلك إلى المقبرة العبرية على سفح جبل الزيتون لزيارة قبريهما، وإكمال حفل التأبين لهما.

يذكر أنه تم خلال العام الماضى تنفيذ هذا الاقتحام، وكانت الأعداد المشاركة تفوق الـ50 شخصا، وتركزت فقرات النشاط كلها فى المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى، وتصدى لهم حينها المصلون وحراس الأقصى وأفسدوا عليهم نشاطهم، ولم يكتمل بالشكل الذى خططوا له.
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مصر 365