نادين الراسي ترد على الشائعات:هذه قصتي مع ملكة جمال الشمال

احتفلت الفنانة نادين الرسي اليوم بعيد ميلادها الـ36، فتلقت بالمناسبة التهنئة من عدد كبير من الفنانين والصحافيين والإعلاميين، كما قام "الفانز" بتزيين صورها ومعايدتها على طريقتهم، وأنشأوا هاشتاغ بعنوان "Happy Birthday Nadine ElRassi".

من ناحية أخرى، وبعد البلبلة التي أثيرت حول عدم مشاركتها في حفل انتخاب ملكة جمال الشمال وعكار، أوضحت نادين في بيان مقتضب سبب غيابها عن الحفل، بعد أن نشرت إحدى الخاسرات في المسابقة أنّ نادين لا تشارك في حفلات وزارة السياحة، بالإضافة إلى شائعات أخرى.

هل سنشهد قريباً مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين الراسي؟@gmail.com@live.com



وجاء في البيان التوضيحي: "يبدو أن غيابي عن اللجنة التحكيمية لانتخابات ملكة جمال الشمال وعكار قبل ليلة من الموعد جعل البعض يجتهد ليفسره على غير حقيقته، فذهبت مخيلة أحدهم إلى القول إنني اشترطت أن تكون الملكة من عكار، أو إنني انسحبت لأنني لا أؤمن بشفافية نقابة ممثلي الشمال التي كان لي شرف تسلّم درعها. لذلك يهمني توضيح التالي :

-أولاً حين طلب مني الصديق الاعلامي روبير فرنجية أن أكون في اللجنة لم أتردد لدقيقة واحدة، فأنا من عكار وزوجي من البترون، وكلّ الشمال عائلتي، وأعضاء اللجنة التحكيمية، من الفنان جورج خباز، إلى الشاعر رودي رحمة، إلى الصديق روبير وممثلة وزارة السياحة جميعهم أصدقاء. ما حدث أنه قبل ليلة من الاحتفال نصحني طبيبي ألا أعرّض عيني للمكياج، وكنت سأتخلى عنه لولا أنّ السهرة تصوّرها الـ otv. لذلك اعتذرت، وحاولت مساعدة المنظمين على تأمين البديل (ة). ما يهمني قوله إنني أثق بالنقابة، وأحرص مثلها على الشفافية، وأعتبر قلعة جوبيتير بنشعي منزلي. أهنئ الملكة والوصيفات وملكة الأناقة، وأتمنّى أن أعوّض غيابي في انتخابات جمال 2016".@gmail.com@live.com

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