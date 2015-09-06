بعد تهديد شقيق معين له عاصي الحلاني يحذف تغريدته لنجوى كرم

نفى منجد شريف، شقيق الفنان معين شريف، أن يكون البيان الذي نشره بالأمس على حسابه الخاص في موقع "فيس بوك" هو تهديد الفنان عاصي الحلاني، وقال في دردشة مع "سيدتي نت": "من فهم الكلام على أنه تهديد، فهو بذلك يكون قد أخرج الموضوع عن نطاقه الصحيح"، وأضاف: "ما نشرته هو نوع من الإنتقاد للكلام الذي نشره عاصي عبر "تويتر".

وعمّا إذا كانت عبارة "أسفه السفهاء من تبجح بفحش الكلام وأشدّ القلوب غلا قلب الحقود" التي استخدمها عاصي، هي التي "استفزته" ودفعته إلى الرد عليه على "فيس بوك"، قال منجد: "لهذا الموضوع أساس. ففي حلقة "المتهم" مرّر معين نقداً لمجموعة من الفنانين، بعضها سلبي وبعضها الآخر إيجابي، فما كان من عاصي إلا أن أرسل لمعين رسالة عبر هاتفه الخليوي، تضمنت نفس الحكمة التي نشرها على "تويتر" أي "أسفه السفهاء من تبجّح بفحش الكلام وأد القلوب غلّاً قلب الحقود". وعندما قرأها الشاب الذي يعمل معي أطلعني عليها، ووجدت أن الرقم يعود لعاصي الحلاني، فقلت له ربما فهم عاصي كلام معين في شكل خاطىء، لذلك لا تعلم معين بها. أي أنني قرأت الرسالة وتجاهلتها بمبادرة فردية".

وتابع منجد: "في المقابلة الأخيرة قال للـ"d j" قبل إعتلائه المسرح، "أوقفوا أغنية حسين الديك، لأني ما بدي اسمع هيك فن"، ولكن هناك من فسر كلامه، بأنه يريد أن يمنع علي وحيسن الديك من الغناء في لبنان، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق".

أما عن الكلام الذي قاله عن عاصي الحلاني ونجوى كرم، فرد منجد: "هو كلام فني بحت، وليس شخصياً. آخر لقاء جمع معين بنجوى كان في عزاء الراحلة صباح، وهما ظهرا في الإعلام معاً. معين شفاف جداً، ويبدي رأيه بشكل عفوي، و"نحنا جماعة لا نقول شيئا ونخفي شيئاً آخر" ونعتبر أن كل الناس مثلنا. معين انتقد نجوى وعاصي فنياً، لأنه اعتبر أنه يحق له ذلك. في البداية، تعاملت نجوى مع الموضوع بروح رياضية فقالت: "ولوّ يا معين جرجرتك المعقدة" ولكنها ما لبثت إن قالت "أنا ما بتفاجىء، لو انك أذكى من هيك لكانت أخدتك موهبتك لمحل كثير بعيد". بالنسبة إلى موضوع الذكاء، فلا أعتقد أنه ينقصنا شيء من الذكاء، لأننا درسنا في أفضل المدارس وأهلنا لم يكونوا في يوم من الأيام "ناس مغبونين"، وموقعنا الإجتماعي معروف ووالدي كان منذ 45 عاماً رئيس بلدية ومدير مدرسة وزعيم عائلة، ولطالما كنا في المقدمة، ولم نكن يوماً على الهامش لكي ينقصنا الذكاء. كل مشكلتنا أننا تربينا في بيت لا يعرف التملّق والتزلّف، ولذلك لا يمكن أن نلجأ إلى استعمالهما مع فلان أو علتان، لتحقيق مبتغى معين أو شهرة معينة. ولذلك نحن اعتبرنا أن إنتقاد نجوى معين في ذكائه، هو إهانة شخصية. وبالنسبة إلى ردّ عاصي، فهو لديه "تويتر" خاص، فلماذا حاول من خلال نجوى، إفتعال مشكلة معنا، وهل هو يعني أنه أراد أن "يفتح جبهة مشتركة مع نجوى ضد معين"! ثم جاء الردّ الثاني، الذي كان قد أرسله مثله سابقاً وأنا كنت قد حذفته من صندوق رسائل معين، منعا لحصول تداعيات بينهما، لأنه كان يوجد بينهما إشكال قديم، "بدأ على زغل ولم تصف القلوب"، وأنا قلت "بيوم من الأيام بيرجعوا بيتصالحوا الشباب". وإعادة نشره لها يعني: "إنو بطل مستحي بالخبرية" ويريد أن يوصلها بأي طريقة كانت في محاولة منه لإفتعال مشكلة معنا، وتعامل مع الموضوع على أنه شخصي. ردّ عاصي، أغضب قسم كبير من جمهور معين، منهم من اتصل ومنهم من علّق على "فيس بوك"، وأعلنوا عن رفضهم لكلام عاصي. فطلبت منهم أن يهدأوا وقلت لهم سوف أكتب ردّا توضيحياً، ونحمله مسؤولية شخصية، لأنه دخل في تحدٍّ شخصي مع العائلة ومعنا. وهذا ما حصل".

وعما إذا كان الردّ على "فيس بوك" تمّ بموافقة معين، "نعم، كل شيء أعود به إلى معين".

وعن موقف من البيان الذي نشره عاصي الحلاني على "تويتر" والذي توجه من خلاله إلى عائلة شريف، ثم ما لبث أن حذفه، ردّ منجد: "لقد قرأته. عاصي حاول أن يفصل معين عن العائلة. ربما عاد وسحبه لأنه لم يحظ بالصدى الذي كان يتوقعه. عاصي نشر البيان، لكي يحمي نفسه من العائلة على ما أظن".

وهل يرى منجد أن عاصي تعامل مع ردّه على فيس بوك، على أنه تهديد "هم إنتقدوا في الإعلام فانتقدنا في الإعلام، ثم إنتقدوا بالشخصي فرددنا بالشخصي. العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".

ولأن البعض اعتبر إلى أن ما حصل مع عاصي تحوّل إلى مشكلة بين عشيريتن، قال منجد: "صحيح أن جذورنا من البقاع، ومن اليمونة وكنا سابقاً من سكان "المغبرة" وقبلها من سكان "جبيل" ولكننا ولدنا وعشنا في المدينة. نحن أناس حضاريين ونعرف جيداً ماذا نريد".

شقيق معين شريف يهدد عاصي الحلاني ونجوى كرم تعلّق

كما أشار منجد إلى أن هناك من تدخّل للصلحة مع عاصي وأضاف: "من بينهم صديق مشترك إسمه أشرف الموسوي. نحن نقلنا له وجهة نظرنا، وأن الأمور أخذت منحى غير طبيعي. أنا قلت له أن هناك عبارة نشرت على "تويتر" كان السبب في المشكلة. فإذا سحبها، لا تعود هناك أي مشكلة، لأنها لا يمكن أن تقال لفنان بحجم معين ولا حتى لأي إنسان. هذه العبارة، بدأت بمشكلة معنا ثم تطورت إلى مشكلة مع كل العائلة، التي تعتبر معين رمزاً من رموزها، وعندما يتم المسّ بمعين أو بأي رمز آخر من رموز العائلة، فسوف تكون ردة الفعل نفسها".

وعما إذا كان عاصي الحلاني مطالب بإعتذار من العائلة: "هو نشر بيان حاول من خلاله مخاطبة العائلة، لأنه اعتبر أن مشكلته مع أفراد وليس مع عائلة، ولكن مشكلته مع كل العائلة. سحبه للعبارة، سوف نعتبره بإدرة حسن نية، ويمكن أن يُبنى عليه في حال حصلت مساعي صلح للجمع بين الطرفين فيما بعد. المحامي أشرف الموسوي أكد لي أن عاصي حذف العبارة عن "تويتر"، وهذا يعني أن موقنا منذ زال، بمجرد أن زال سبب الخلاف".

وبالسؤال عما إذا كان قد أخبر معين بالرسالة الأولى التي كان قد أرسلها له عاصي، أجاب: "أنا أخبرته اليوم بها، كما أخبرته أن هناك بادرة حسن نيّة، فقال لي: "أنا أقرب للصلح ولست "مشكلجي" أنا انتقدتهم فنياً ولو أنه ردوا عليّ فنياً، لما كنت اكترثت. وبالنسبة لنجوى، فلقد صرّح معين في إحدى المجلات أنه يحترم والدها وأخواتها وأنا أرتفّع من الردّ عليها، معتبراً أن ما حصل غيمة صيف عابرة، لأن إجابتها كانت "مشلبنة" وحاولت أن تدير وجهها بينما ردّ عاصي كان كله سلبياً".