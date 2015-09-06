دموع بوسي في ظهورها الأول بعد وفاة زوجها نور الشريف

في أول إطلاله لها على جمهورها في مناسبة فنية، تواجدت مساء أمس الفنانة بوسي لحضور فعاليات افتتاح "مهرجان المسرح القومي"، وكانت برفقتها ابنتها مي، لاستلام الدرع التكريمية للفنان القدير الراحل نور الشريف.

بوسي لم تكن أبداً سعيدة، فقد ارتدت ثوباً باللون الأسود ولم تستطع أن تمسك دموعها بمجرّد أن ردد الحضور اسم زوجها، إذ بدت منكسرة جداً بغيابه.

بوسي رفضت الإدلاء بأي تصاريح صحافية، وأكدت أنها حضرت فقط لاستلام الدرع، تقديراً للقائمين على المهرجان.

هذا وقد كرّم المهرجان أيضاً عدد من الفنانين الراحلين مثل: خالد صالح، وسناء جميل، ومحمد عوض، وحسن مصطفى، والكاتب لينين الرملي، حيث تسلّم الدروع التكريمية ذوي الراحلين.

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