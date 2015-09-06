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قصة حب شهيرة ومحمود ياسين تطغى على ندوة تكريمة

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قصة حب شهيرة ومحمود ياسين تطغى على ندوة تكريمة قصة حب شهيرة ومحمود ياسين تطغى على ندوة تكريمة

الأحد 06-09-2015 03:13

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

حضرت الفنانة المعتزلة شهيرة ندوة تكريم زوجها الفنان محمود ياسين والمقامة على هامش مهرجان "الإسكندرية"، الذي تنتهي فعالياته في الثامن من كانون الثاني/ديسمبر الجاري.

وخلال الندوة، تحدّث الحضور من الفنانين عن أعمال محمود ياسين، وعن مساهمته في وضع البذرة الأولى في مشوارهم الفني، كما تحدّثت شهيرة عن قصة حبهما قائلة إنها كانت تدرس في معهد التمثيل وتعرف جيداً الممثل محمود ياسين، وتفاجئت ذات مرة بأحد القائمين على فيلم لمحمود يطلب منها مشاركته، وبالفعل وافقت ولكنها خلال التصوير لاحظت أن محمود كان شغله الشاغل أني لفت نظرها بأي شكل على حد تعبيرها، مؤكدة إنها عاشت معه قصة حب منذ هذا الفيلم ثم ارتبطا وتزوجا وعاشت معه حياة سعيدة لم تخلُ من بعض الصعوبات والكفاح الذي أعطى لأيامهم طعم، حسب وصف شهيرة.

من جهته، لم يعلّق محمود ياسين على هذا الكلام، بل اكتفى بالتعبير عن سعادته من خلال ضحكته المعهودة، قوبلت بتصفيق حار من الحضور .

أما عمرو نجل محمود ياسين، فقال "إنه سعيد لأن الله أهداه هديتين هما والده محمود ياسين ووالدته شهيرة فكانوا نعم الأهل".

وتحدث محمود عن أحد المواقف المهمة في حياته، هو إنه كان يرغب في إحدى فترات حياته بأن يقدّم دوراً كوميدياً رغم أن الجمهور لم يتخيله يوماً في هذا الدور، باعتبار أنه ممثل تراجيدي من الطراز الأول، لكن المنتج فاروق صبري وقتها والقائم حالياً بأعمال غرفة صناعة السينما، عرض عليه المشاركة في الفيلم الكوميدي "سؤال في الحب"، حيث قدمه محمود ونجح فيه.

بدوره، علّق صبري الذي كان حاضراً الندوة على الأمر، قائلاً: "إن محمود كان على ثقة في إنه سيحقق نجاحاً في الفيلم".

وتحدثت كل من: مادلين طبر، ومها أحمد، والمخرج جمال عبد الحميد، وعنبر ومجدي كامل، وسميرة عبد العزيز، وسميحة أيوب عن علاقتهم الفنية بمحمود وكيف إنه يعد ممثل من أهم ممثلي وله فضل كبير عليهم.

وفي نهاية الندوة، تسلّم محمود ياسين درع تكريمية من الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية.

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