بعد طرده الفنانة أحلام أصالة تتخلى عن المصمم نيكولا جبران

علمت "سيدتي نت" أن الفنانة أصالة تقاضت مبلغ 1.75 مليون دولار عن الموسم الجديد من برنامجها "صولا"، وقد علمنا أن أصالة تخلّت عن المصمم نيكولا جبران، وبدأت تستعين بالمصممة مايا حداد التي تهتم بمظهر الفنانين في المسلسلات الدرامية منهم سيرين عبد النور وماغي بوغصن وغيرهما.

وقد علمنا أيضاً أن نيكولا غاضب من أصالة، ويصفها في مجالسه الخاصة بأنها "ناكرة للجميل"، خصوصاً وأنه كان أوّل من صنع صورتها بالحلّة الجديدة بعد أن قررت تغيير اللوك الخاص بها والإطلالة بمظهر عصري.

نيكولا جبران المشغول حالياً بالجولة العالمة للفنانة الأمريكية مادونا، كان قد تعرّض لموقف محرج مع الفنانة أحلام، بعد أن أرسلت إليه شيك بقيمة 40 ألف دولار، لقاء فستان ارتدته من الأتيلييه الخاص به، إلا أنها واصلت على الارتداء من تصاميمه دون أن تدفع المستحقات المتوجبة عليها، ما دفع بجبران إلى مطالبتها بالمال، فأجابته بما معناه أنها حرّرت له شيك كدعم له، فطلب منها الكف عن التعامل معه خصوصاً أن هذا المبلغ لا يغطي حتى قيمة فستان واحد من التشكيلة العالمية التي يقوم بتصميمها وترتديها النجمات العالميات على السجادة الحمراء في أهم المهرجانات العالمية.

يبقى أن نذكر أن برنامج "آراب أيدول" الذي كانت تختار فيه أحلام معظم ملابسها من تشيكلة نيكولا جبران قد تأجّل إلى آخر العام المقبل، وقد أكدت بعض المصادر أن البرنامج لن يعرض بعد اليوم وستكتفي الـMBC بثلاثة مواسم فقط، وهو الخبر الذي لم تؤكده المحطة ولم تنفه.

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