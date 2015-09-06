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لو عاوز تخس.. تعرف على بالون المعدة ودورها فى خسارة الوزن وتناسب مين

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لو عاوز تخس.. تعرف على بالون المعدة ودورها فى خسارة الوزن وتناسب مين لو عاوز تخس.. تعرف على بالون المعدة ودورها فى خسارة الوزن وتناسب مين
أرسل قارئ يقول، أعانى من زيادة فى الوزن تقدر بحوالى 35 كيلو، وقد نصحنى البعض بتركيب بالون المعدة، للمساعدة على خسارة الوزن الزائد.
> فما هى بالون المعدة وهل تصلح لحالتى؟ وما الوزن المتوقع خسارته منها؟

ويجيب عن أسئلته استشارى مناظير الجهاز الهضمى الدكتور محمد أنور سليمان قائلا:
>تصنع بالون المعدة من مادة مطاطية "السيليكون" يتم وضعها فى المعدة بواسطة منظار الجهاز الهضمى عن طريق الفم، ثم تملأ بمادة سائلة معقمة ذات لون مميز.

وغالبا ما تشغل بالون المعدة مساحة تقدر بنصف حجم المعدة، وهو ما يعمل على ثبط الشهية لتناول الطعام، ويمنح شعورا دائما بالشبع وبالتالى يؤدى بالطبع لخسارة الوزن فى فترة وجيزة.

أما عن الحالات التى تناسبها بالونه المعدة، فهم تبعا لرأى سليمان الاشخاص المصابون بالسمنة بنسبة تفوق 40%، من الوزن المثالى لهم.

ولكنها لا تصلح لمن يعتمد نظامهم الغذائى على تناول أنواع معينة من الطعام، وخاصة الحلوى فالكميات القليلة من السكريات تعيق عملية خسارة الوزن، وبالتالى لا تنجح بالون المعدة فى أداء الغرض منها.
>أما عن الخسارة المتوقعة للوزن فهى تبعا لرأى سليمان تتراوح بين 20 إلى 40 كيلو جراما وبالطبع تلعب ممارسة الرياضة عاملا مساعدا قويا فى خسارة الوزن.
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