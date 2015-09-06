نصائح للعلاج السريع من نزلات البرد الصيفية منها الغرغرة بالشاى والقرنفل

فى تلك التقلبات الجوية الحارة التى يشهدها الطقس فى الوقت الحالى، يصاب البعض بنزلات البرد والأنفلونزا، وتنتشر العدوى سريعا لسخونة الجو، ولارتفاع درجة الحرارة إضافة لتوفر عوامل مساعدة لزيادة حدة العدوى، كانتشار الفيروسات ونشاطها فى تلك البيئة.

الدكتور محمد علاء استشارى أمراض الصدر والحساسية، أكد على أن حدة الإصابة بالبرد والأنفلونزا خلال الصيف تزيد خاصة مع ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة، كما أن الكثير من العوامل الأخرى تساعد على زيادة المضاعفات وحدة العدوى، كالتعرض المباشر والمبالغ فيه للتكيفات، والتركيز على شرب المشروبات الباردة والمثلجة، كما تتضاعف الاعراض وتزيد مدة الإصابة.

>ولذا قدم د.علاء مجموعة نصائح مفادها التعجيل بالشفاء من نزلات البرد والوقاية منها خلال فصل الصيف

- تذكر المشروبات الدافئة، والاعتماد عليها فى تقوية المناعة ومعادلة درجة حرارة الجسم سريعا، وأهمها الينسون والبابونج والليمون والعسل

>- الاهتمام بارتداء الملابس القطنية التى تمتص العرق فى الصيف، وتغيرها بمجرد البلل، حتى لا تزيد فرص الاصابة بنزلات البرد

>- تجنب الانتقال من الأجواء الساخنة للباردة دون تغطية الأنف بمنديل، فتلك الكمامة تقيك من نسبة كبيرة من العدوى التى تهددك

>- لا تستحم فى الصيف وتتعرض للهواء دون أن يكون جسمك جافا تماما، ومرتديا ملابسك القطنية كافة

>- العدوى من طعام الصيف كثيرة، لذا احرص على تناول الخضراوات والفاكهة فلا ضرر منها وتزيد المناعة

>- التفاح والبرتقال يوميا يقيك النزلات وتعجل بشفائك

>- الغررة بالقرنفل المغلى، والشاى السادة دون سكر

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