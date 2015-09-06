"منطاد الامارات" ينعي شهداء الواجب والوطن

أعرب الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس فريق منطاد الإمارات عن خالص عزائه ومواساته للقيادة الرشيدة وأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وقيادته الرشيدة وكل عربي شريف خلال عملية " إعادة الأمل " المشاركين فيها ضمن قوات التحالف العربي لمساندة شعب اليمن الشقيق.

وقال المنصوري - باسمه و أعضاء الفريق - نعزي أهالي الشهداء وقيادتنا الحكيمة وشعب الإمارات وكل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة في شهداء الأمة العربية والإسلامية الذين رخصوا أرواحهم لنصرة وكرامة الأمة والذين سيكتب التاريخ بدمائهم الطاهرة ويسرد دروس الانتماء والولاء عن 45 فارسا من جنود الوطن البواسل الذين رخصوا أرواحهم خلال معركة العروبة مدافعين عن الحق والعدل ونصرة المظلوم وثكالى وشيوخ وأطفال اليمن الجريح.

وأشار المنصوري إلى أن الاعتداء هدفه النيل من عزيمة صقور الإمارات التي قدم شبابها أعظم صور التلاحم والاصرار على استكمال مشوار إخوانهم الشهداء في مسيرة التحرير وتطهير جميع أراضي اليمن الجريح وإعادته لأهله وشرعيته.

من جهته أعرب الإعلامي عبدالرحمن نقي البستكي مدير منطاد الإمارات عن ثقته بما يقدمه شباب الإمارات في اليمن مؤكدا أنه تعبير صادق لتلبية نداء الواجب ونصرة أشقائنا في اليمن الجريح وإعادة الحق إلى شعبه وحماية أرضه.

وأضاف نقي " نحن في إمارات العروبة والعزة نفخر بما قدمه أبناؤنا الجنود القدوة التي نقتدي بها ونتشرف بتضحياتهم الكبيرة ونيلهم الشهادة دفاعا عن عزة وكرامة الأمة مؤكدا أن تضحياتهم سترسخ في نفوس وقلوب جميع أبناء وشباب الوطن وتنير طريق إخوانهم الذين يرابطون على الجبهات الأمامية حتى يكونوا الدرع المنيع لهذه الأمة التي يتربص بها الحاقدون.

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