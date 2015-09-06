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افتتاح خط طيران مباشر بين عمان والغردقة بواقع رحلتين أسبوعيًا

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افتتاح خط طيران مباشر بين عمان والغردقة بواقع رحلتين أسبوعيًا افتتاح خط طيران مباشر بين عمان والغردقة بواقع رحلتين أسبوعيًا

أرشيفية

أسفرت جهود السفارة المصرية في الأردن, في إطار مساعيها لتنشيط حركة السياحة ما بين والأردن, عن افتتاح خط طيران مباشر ما بين مدينتي عمان والغردقة بواقع رحلتين أسبوعيا.

وقال السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن، اليوم السبت “إننا بذلنا مساعي كبيرة مع المسئولين في مصر ومع المعنيين بقطاع السياحة الأردني لافتتاح هذا الخط الجديد ; بغرض تعدد الوجهات السياحية الأخرى إلى جانب مدينة شرم الشيخ وتعريف السائح الأردني بمدن ساحل البحر الأحمر”.

وأفاد السفير ثروت بأن السفارة تسعى خلال الفترة القادمة للاستفادة من خط الطيران المباشر ما بين مدينتي عمان وبرج العرب في تنشيط السياحة الأردنية إلى الإسكندرية والساحل الشمالي الغربي.

وكان السفير ثروت وحرمه السيدة داليا فريد قد نظما مؤخرا رحلة سياحية لعدد يزيد على 55 شخصا من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وشخصيات أردنية مرموقة ورجال أعمال أردنيين إلى مدن القاهرة والأقصر وأسوان.

وأوضح السفير المصري أن الرحلة كانت تستهدف تنشيط السياحة الأردنية إلى مصر والتعريف بالتاريخ والثقافة المصرية حيث تضمنت زيارة لأهم المعالم السياحية فى القاهرة فضلا عن رحلة نيلية إلى الأقصر وأسوان.

أ ش أ

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