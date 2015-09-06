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سفير جورجيا بالقاهرة : “تبليسي” ستصوت لحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن

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سفير جورجيا بالقاهرة : “تبليسي” ستصوت لحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن سفير جورجيا بالقاهرة : “تبليسي” ستصوت لحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن

مجلس الأمن

صرح أرتشيل دزولياشفيلي سفير جورجيا بالقاهرة أن بلاده ستدعم حصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، وستصوت لصالحها في جلسة التصويت الخاصة بهذا، مؤكدا أن جورجيا تولي اهتماما خاصا بتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر التي تعد من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأضاف، في تصريحات اليوم الأحد، أن الفترة الماضية شهدت زخما في العلاقات الثنائية , حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة التجارية الجورجية , واتفاقية تعاون أخرى بين جمعية المستثمرين بالإسكندرية وجمعية أرباب العمل الجورجية فضلا عن مذكرة تفاهم وزيارات بين ميناء الإسكندرية و ميناء بوتي الجورجي.

وتابع السفير ” وفي مجال التعليم تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي جورجيا وتبليسي وجامعة القاهرة، وأيضا اتفاقية تعاون بين الجامعة الحرة بتبليسي ومكتبة الإسكندرية, بجانب مذكرتي تعاون بين المكتبة والمركز القومي للمخطوطات الجورجي ومكتبة البرلمان القومية بجورجيا”.

وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية شملت اتفاقية تعاون بين المتحف المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف القومي الجورجي استهدفت تعزيز التعاون وتبادل الخبرات , وذلك خلال زيارة قام بها مدير المتحف المصري لجورجيا في أغسطس.

وأشار السفير الجورجي إلى أنه تم دعوة رئيس الوزراء إبراهيم محلب والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي للمشاركة في منتدى طريق الحرير الذي سيعقد يومي 15 و16 أكتوبر المقبل في العاصمة الجورجية تبليسى لبحث سبل إحياء طريق الحرير , الذي يعد من أهم المشروعات الدولية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي لكثير من الدول.

أ ش أ

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