أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

عرض فيلم “أوضة الفيران” بسينما”زاوية” بالقاهرة.. الأربعاء القادم

Google+ Print
عرض فيلم “أوضة الفيران” بسينما”زاوية” بالقاهرة.. الأربعاء القادم عرض فيلم “أوضة الفيران” بسينما”زاوية” بالقاهرة.. الأربعاء القادم

يبدأ عرض الفيلم المستقل  “أوضة الفيران” في سينما أمير بالإسكندرية، وقاعة زاوية بسينما أوديون في القاهرة،  السابعه ونصف مساء الأربعاء  ٩ سبتمبر ولمدة عشرة أيام.

الفيلم تجربة مختلفة سكندرية الصنع، حيث  قام بإخراجه ستة من المخرجين الشباب ،وهم أحمد مجدي مرسي، هند بكر، مي زايد، محمد الحديدي، محمد زيدان، ونرمين سالم، شارك كل مخرج بتقديم أحدى قصصه.

وتدور القصص الست حول مشاعر الخوف من زوايا مختلفة، حيث يسلط الضوء على بطل يمر بلحظة خوف ما، ويخوض تجربة التعامل معها، من خوف عروسة داخل الكوافير يوم زفافها، لعجوز يخشى من عبور الطريق، وطفل يخاف موت جدته، وغيرها من القصص،  ويجمع بينها أيضًا التصوير في مدينة الإسكندرية حيث يعيش المخرجين الست.

الفيلم من  إنتاج استديوهات “فيج ليف” و”روفيز” ، “أوضة الفيران” شارك بمهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013،و بمهرجان “ساو باولو” بالبرازيل العام الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا