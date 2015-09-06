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ضبط 1354 مخالفة مرورية و12 شخصا بحوزتهم أسلحة بالبحيرة

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ضبط 1354 مخالفة مرورية و12 شخصا بحوزتهم أسلحة بالبحيرة ضبط 1354 مخالفة مرورية و12 شخصا بحوزتهم أسلحة بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، استهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 55 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1354 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الاتجاه و انتهاء رخصة قيادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .
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