مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة

لقى قبل قليل شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون جراء وقوع حادثى تصادم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة.

بالانتقال والفحص لمكان الحادث الأول بالطريق الصحراوى الكيلو 90 اتجاه الإسكندرية دائرة القسم تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 1296 هـ م ر "ميكروباص" قيادة "سامى فهيم مشرقى واصف" سائق، انفجر الإطار الخلفى الأيسر مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 6 من مستقليها بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر المحضر 3819/2015 جنح القسم.

ووقع الحادث الثانى بالطريق الصحراوى اتجاه القاهرة الكيلو 147 دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ص ق ق 495 "ملاكى" قيادة "أحمد محمد رشاد أحمد" سائق السيارة رقم ص ق هـ 873 "أجرة" قيادة "طه عاطف مصطفى" سائق، السيارة رقم ج هـ د 1393 "ملاكى" قيادة "رمضان عبدالله حكيم" سائق.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه تصادف عبور "محمد السيد عنتر محمد" عامل زراعى، للطريق اختلت عجلة القيادة من بين يدى قائدها واصطدم به وتوالى اصطدام السيارتين الثانية والثالثة به من الخلف.

أسفر الحادث عن وفاة المذكور وإصابة قائدى السيارتين الأولى والثانية بسحجات وكدمات، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصابان لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 8324/2015 جنح القسم.

كما لقى قبل قليل عامل زراعى مصرعه صدمته سيارة قيادة ليبى الجنسية أثناء عبور الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون اتجاه القاهرة الكيلو 114 / دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 20665 جمرك السلوم قيادة "وليد أبوراوى الهشيمى: طالب بكلية الصيدلة- جامعة القاهرة (ليبى الجنسية) يحمل جواز سفر رقم 248811 تصادف عبور "محمد على الدمياطى" عامل زراعى للطريق فاختلت عجلة القيادة من بين يدى قائدها واصطدم به مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، تحرر المحضر 5120 /2015 جنح المركز.