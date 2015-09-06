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جنح مستأنف سوهاج تجدد حبس صيدلانية 15 يوما لحيازتها 6500 قرص مخدر

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جنح مستأنف سوهاج تجدد حبس صيدلانية 15 يوما لحيازتها 6500 قرص مخدر جنح مستأنف سوهاج تجدد حبس صيدلانية 15 يوما لحيازتها 6500 قرص مخدر
قررت محكمة جنح مستأنف بندر سوهاج، بسكرتارية هانى عبد النور، حبس عزيزة أ. ع 32 سنة دكتورة صيدلانية 15 على ذمة التحقيق، لاتهامها بحيازة 6500 قرص مخدر داخل الصيدلية بقصد الاتجار.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بقيام صيدلانية تقيم بناحية المخبز الآلى دائرة قسم أول بإدارة الصيدلية فى تجارة الأقراص المخدرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف الصيدلية، وتم ضبط المتهمة صاحبة صيدلية الدكتورة عزيزة وتقيم بشارع المخبز الآلى وبحوزتها 6500 قرص مخدر ومبلغ مالى قدره 2400 جنيه حصيلة البيع.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع وبعرضها على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365