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ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كيلو حشيش و40 ألف جنيه بشرم الشيخ

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ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كيلو حشيش و40 ألف جنيه بشرم الشيخ ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كيلو حشيش و40 ألف جنيه بشرم الشيخ
نجحت مباحث قسم شرطة شرم الشيخ فى ضبط 3 أشخاص تخصصوا فى ترويج مخدر الحشيش على عملائهم بالمدينة السياحية.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى إخطاراً يفيد قيام شخصين وبرفقتهما إحدى الفتيات للتمويه مستقلين سيارة ملاكى لترويج مخدر الحشيش على عملائهم بمدينة شرم الشيخ.

وعلى الفور كلف مدير الأمن النقيبين عمر الألفى ومصطفى شوقى معاونى مباحث القسم بضبط المتهمين أثناء ترويجهم للمخدر حيث تم إعداد أكمنة ثابتة وأخرى متحركة.

وأثناء قيام المتهم محمد ربيع.ع من أبورديس بجنوب سيناء وبرفقته المتهم إبراهيم. عيد. م من طور سيناء وبرفقتهما إيمان مجدى. م من الإسماعيلية يستقلون سيارة رقم (77604) ملاكى القليوبية بترويج المخدرات بطريق السلام السياحى أمام منطقة نعمة فيو تمكن النقيبان من ضبطهم.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 4 فرش حشيش تزن كيلوجرام ومبلغ 40 ألف جنيه و5 هواتف محمولة يستخدمها المتهمون فى الترويج للمخدرات، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365