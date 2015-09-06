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ضبط 7 قطع سلاح نارى بدون تراخيص بالمنيا

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ضبط 7 قطع سلاح نارى بدون تراخيص بالمنيا ضبط 7 قطع سلاح نارى بدون تراخيص بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 7 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية يفيد ضبط 7 قطع سلاح نارى عبارة عن 4 بنادق خرطوش و3 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى 12 طلقة نارية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

كما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية وهما مسامح.ع . أ 38 سنة فلاح ومقيم بقرية تونا الجبل بملوى، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 10605 لسنة 2014 جنايات مركز ملوى (شروع فى القتل)، وريان . خ . م 49 سنة فلاح ومقيم بقرية تندة بملوى، والمطلوب ضبطه إحضاره فى واقعة المحضر رقم 3027 لسنة 2012 إدارى مركز ملوى قتل عمد.
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