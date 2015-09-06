التعليم: اليوم بدء البرنامج التدريبى للمعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30ألفا

أكدت الدكتورة حنان إسماعيل، مدير الأكاديمية المهنية للمعلم، بدء البرنامج التدريبى الخاص بالمعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم اليوم الأحد.

وأوضحت إسماعيل، فى بيان صادر عن الوزارة، أن الهدف العام من البرنامج هو تأهيل المعلمين مهنيا وتربويا بما يمكنهم من اكتساب بعض المعارف والمهارات اللازمة للتوافق مع وظائفهم، وأن الأهداف الإجرائية من البرنامج هى التعرف على مفهوم التعليم والتعلم، والعرض المباشر، والمناقشة، والعصف الذهنى، والتعرف على مفهوم التعلم التعاونى، ولعب الأدوار، والتعرف على مفهوم الأسئلة الفعالة والوسائل التعليمية، والتعرف على مفهوم إدارة الصف، والتعرف على مفهوم بناء الفرق المدرسية.

وأضافت حنان، أن مجموعة متخصصة من المدربين المعتمدين تخصص تربوى عام وتطبيقات تربوية، تقوم بالتدريب وهناك متابعة فنية من خبراء وأخصائيين من العاملين بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمقر الرئيسى، وتم توزيعهم على جميع أفرع الأكاديمية لمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبى.

وأشارت مدير الأكاديمية المهنية للمعلم إلى أن التدريبات تتم بأفرع الأكاديمية المهنية للمعلم بالمحافظات إضافة إلى مجموعة من القاعات تحت إشراف هذه الأفرع، وعدد ساعات التدريب 20 على مدار أسبوعين، لافتة إلى أن موضوعات التدربيب تحتوى على (التعلم النشط "التعليم والتعلم، التعلم التعاونى، الأسئلة الفعالة" وإدارة الصف وبناء الفرق المدرسية).