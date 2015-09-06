أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: اليوم بدء البرنامج التدريبى للمعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30ألفا

Google+ Print
التعليم: اليوم بدء البرنامج التدريبى للمعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30ألفا التعليم: اليوم بدء البرنامج التدريبى للمعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30ألفا
أكدت الدكتورة حنان إسماعيل، مدير الأكاديمية المهنية للمعلم، بدء البرنامج التدريبى الخاص بالمعلمين الجدد المعينين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم اليوم الأحد.

وأوضحت إسماعيل، فى بيان صادر عن الوزارة، أن الهدف العام من البرنامج هو تأهيل المعلمين مهنيا وتربويا بما يمكنهم من اكتساب بعض المعارف والمهارات اللازمة للتوافق مع وظائفهم، وأن الأهداف الإجرائية من البرنامج هى التعرف على مفهوم التعليم والتعلم، والعرض المباشر، والمناقشة، والعصف الذهنى، والتعرف على مفهوم التعلم التعاونى، ولعب الأدوار، والتعرف على مفهوم الأسئلة الفعالة والوسائل التعليمية، والتعرف على مفهوم إدارة الصف، والتعرف على مفهوم بناء الفرق المدرسية.

وأضافت حنان، أن مجموعة متخصصة من المدربين المعتمدين تخصص تربوى عام وتطبيقات تربوية، تقوم بالتدريب وهناك متابعة فنية من خبراء وأخصائيين من العاملين بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمقر الرئيسى، وتم توزيعهم على جميع أفرع الأكاديمية لمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبى.

وأشارت مدير الأكاديمية المهنية للمعلم إلى أن التدريبات تتم بأفرع الأكاديمية المهنية للمعلم بالمحافظات إضافة إلى مجموعة من القاعات تحت إشراف هذه الأفرع، وعدد ساعات التدريب 20 على مدار أسبوعين، لافتة إلى أن موضوعات التدربيب تحتوى على (التعلم النشط "التعليم والتعلم، التعلم التعاونى، الأسئلة الفعالة" وإدارة الصف وبناء الفرق المدرسية).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365