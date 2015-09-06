اليوم الحكم فى دعوى تطالب باعتبار قطر وتركيا إرهابيتين

تنطق اليوم الأحد محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بالحكم فى دعوى تطالب باعتبار قطر وتركيا، داعمتين للإرهاب.

كان مقيم الدعوى قد طالب باعتبار قطر وتركيا إرهابيتين، لتنفيذهما أجندات إرهابية فى المنطقة، وأن الجرائم الإرهابية التى شهدتها مصر كانت قطر الممولة لها، بالإضافة لتمويلهم للجماعات الإرهابية فى سيناء.

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