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بالصور.."الإسكان" تختار "مواد التشطيب" لوحدات المرحلة الأولى بـ"دار مصر"

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تأكيدا لما نشره "اليوم السابع"، أعلنت وزارة الإسكان أنها انتهت من اختيار المواد الخاصة بتشطيبات مشروع دار للإسكان المتوسط، للمرحلة الأولى، والتى سيتم تطبيقها فى المرحلة الثانية، والمزمع طرحها 13 سبتمبر الجارى فى 12 مدينة جديدة، ثم باقى مراحل المشروع، والمقرر بـ150 ألف وحدة.

واختار عدد من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أمس، باختيار العينات الخاصة بسيراميك الحوائط، والأرضيات، والأدوات الصحية، والكهربائية، وبدء توريدها للتركيب فى وحدات المرحلة الأولى، وتطبيقها على جميع مراحل المشروع.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إن جميع وحدات المشروع، فى المراحل المختلفة، سيكون تشطيبها سوبر لوكس، دون تغييرات فى جودة التشطيب لأى مرحلة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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