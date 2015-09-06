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اليوم.. المحافظ يضع حجر الأساس لإنشاء أول مصنع بالمدارس الفنية بقنا

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اليوم.. المحافظ يضع حجر الأساس لإنشاء أول مصنع بالمدارس الفنية بقنا اليوم.. المحافظ يضع حجر الأساس لإنشاء أول مصنع بالمدارس الفنية بقنا
أعلن المكتب الإعلامى لمحافظة قنا أن اليوم الأحد، سوف يضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء مهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى نيابة عن الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى، حجر الأساس لأول مصنع ملابس بالمدارس الفنية الصناعية بقنا بقرية الطويرات، وذلك بالتعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة.

ومن جانبه قال الدكتور وليد بريقع مدير المبادرة بقنا، إنه سيتم إنشاء المصنع على مساحة ألف متر مربع بتكلفة 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى ويوفر 125 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، لافتا أن المبادرة ستقوم بتنفيذ وتمويل المصنع خلال عام واحد.

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مصر 365