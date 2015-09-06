"مستثمرى العاشر" تبحث سبل مواجهة عدم التزام 16 شركة باشتراطات أمن الحرائق

أكد المهندس ايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر، أن الجمعية ستعقد اجتماع طوارئ مع جهاز تنمية المدينة الثلاثاء المقبل، لبحث تقارير الحماية المدنية بالعاشر حول 16 شركة بالعاشر لا تقوم بتنفيذ اشتراطات أمن الحريق، وهو ما يمثل خطورة على هذه الشركات والشركات المجاورة لها والمنطقة الصناعية بالعاشر .

وأضاف أيمن رضا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم بحث سبل التزام المشروعات الصناعية بالمدينة بالالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية من مخاطر الحريق حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارات بالمدينة خلال الاجتماع، إضافة إلى مناقشة كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لالتزام هذه الشركات باشتراطات الحماية المدنية بحضور كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقسم الحماية المدنية والشركات الـ16 التى تضمنها تقرير قسم الحماية المدنية بالعاشر والتى لا تلتزم باشتراطات الحماية المدنية فى صناعات الملابس والطباعة والنشر والورق بالمناطق الصناعية C1 وB2 .

جدير بالذكر أن جهاز مدينة العاشر كان وجه خطابا لرئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات ومراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية.