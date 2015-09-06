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اليوم.. زراعة الوادى الجديد تشارك بمؤتمر زراعة الأراضى الملحية

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اليوم.. زراعة الوادى الجديد تشارك بمؤتمر زراعة الأراضى الملحية اليوم.. زراعة الوادى الجديد تشارك بمؤتمر زراعة الأراضى الملحية
قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن المديرية تشارك اليوم الأحد فى مؤتمر علمى موسع بعنوان "الزراعة فى الأراضى الملحية" بمقر مركز بحوث الصحراء بالقاهرة، وأوضح أن المحافظة بالتنسيق مع محطة البحوث الإقليمية الزراعية قد أعدت ورقة عمل للمشاركة فى المؤتمر لطرح أبرز الأنشطة التى نفذتها المديرية بالتنسيق مع الجهات البحثية فى علاج مشكلة الملوحة بأراضى المحافظة لدعم مراحل الزراعة واستصلاح الاراضى.

وأضاف عبد الوهاب أن المديرية بصدد تنفيذ سلسلة ندوات إرشادية وتثقيفية لتعريف المزارعين بالطرق العلمية السليمة لتسميد الأراضى عالية الملوحة، وكيفية استصلاحها وطرق الرى المناسبة لنوعية هذه الأراضى.

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